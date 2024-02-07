Провести независимый аудит всех информсистем Минфина поручил Токаев

В среду в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести независимый IТ-аудит всех информационных систем министерства финансов. По его словам, в ведомстве функционирует 14 информсистем, но в 2021 году их так и не заменили на новые, хотя бюджеты были освоены.

«Поручаю провести независимый IТ-аудит всех информационных систем ведомства. Параллельно с подготовкой нового Налогового кодекса необходимо сформировать и новую информационную архитектуру комитета государственных доходов», - поручил Токаев.

Президент отметил, что в комитете государственных доходов функционирует 14 информсистем, созданных в период с 2000 по 2014 год. Большинство из них «даже не введены в широкую эксплуатацию».

«Ожидалось, что в 2021 году эти системы будут заменены на новые, которые разрабатывались при поддержке международных финансовых организаций в течение 12 лет. Но результата нет, хотя бюджеты освоены», - заявил президент.

В целом, подчеркнул он, необходима кардинальная реформа в налоговых и бюджетных отношениях, которая «должна стать частью нового общественного договора между государством и бизнесом, закрепляющего подходы в справедливом распределении национальных доходов». Как подчеркнул глава государства, это «приоритетное направление работы правительства». Обновленное налоговое и бюджетное законодательство «должно стать прочным базисом объявленной мной новой экономической политики». Токаев напомнил, что цифровизация налогового администрирования должна стать самой передовой в плане применения.