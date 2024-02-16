Каракалпакскому активисту Акылбеку Муратову вменяют покушение на конституционный строй Узбекистана

Активисту каракалпакской диаспоры Акылбеку Муратову вменяют две уголовные статьи узбекского законодательства. Он готовится получить свидетельство лица, ищущего убежища. Об этом сообщил правозащитник Галым Агелеуов во время пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека в пятницу.

По данным Агелеуова, Муратову вменяют статью 159 Уголовного кодекса Узбекистана – посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан, а также статью 244 – изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку. Правозащитник считает обвинения по этим статьям необоснованными.

Агелеуов сообщил, что вместе с задерживавшими Муратова сотрудниками казахстанской полиции был подполковник узбекской полиции, прибывший из Нукуса.

По его данным, адвокат посетит Муратова во вторник, и планируется, что он будет готовить документы для получения статуса лица, ищущего убежища, – в этом случае у него будет возможность выехать в другие страны. По данным правозащитников, есть страны, готовые его принять.

Агелеуов также добавил, что Акылбек Муратов живет в Казахстане с 2010 года, но не принимал гражданство, так как считает себя патриотом Каракалпакстана и Узбекистана.