В акимате Алматы отрицают, что к ним на баланс переданы земельные участки в рамках дела по «Казкоммерцбанку»

12 февраля Агентство по финансовому мониторингу сообщило , что в рамках уголовного дела по факту хищения денег АО «Казкоммерцбанк» решением суда государству возвращено почти 300 га и автотранспортные средства на общую сумму 44,5 млрд тенге. Агентство уточняло, что конфискованное у подозреваемых имущество передано на баланс акимата Алматы. Однако в акимате это отрицают.

«В адрес управления государственных активов города Алматы не поступало уведомление о принятии в коммунальную собственность города вышеуказанных земельных участков и автомобилей», - сообщили в акимате на запрос «Власти».

В агентстве по финансовому мониторингу на запрос редакции, ссылаясь на тайну следствия, отказались предоставить более подробную информацию, в частности, в какой период было проведено финансовое расследование и конфисковано указанное имущество, кто проходит подозреваемыми и когда именно имущество было передано на баланс города.

«Департаментом экономических расследований по городу Алматы проводится досудебное расследование по ст. 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту хищения денежных средств. В соответствии с требованиями ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат», - ответили в ведомстве.

Между тем в видеоролике, опубликованном 12 февраля в Telegram-канале АФМ, показаны земельные участки в районе ул. Момышулы и Монке би, а также напротив Almaty Arena и напротив мечети имени Конаева. Согласно данным в системе государственного земельного кадастра, все эти участки находятся в частной собственности.