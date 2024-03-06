Сумма списанной задолженности составила 20 млрд тенге
10 тыс. казахстанцев признаны банкротами – Минфин
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

10 тыс. граждан Казахстана официально признаны банкротами после прохождения всех процедур. Общая сумма списанной задолженности по ним составила 20 млрд тенге, сообщил в среду журналистам в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов.

«На сегодня поступило 87,5 тыс. заявлений, из них 10 тыс. заявлений мы приняли, обработали и признали физических лиц банкротами. Сумма списанной задолженности по этим лицам составляет 20 млрд тенге», - сообщил Биржанов.

Отвечая на вопрос, почему казахстанцам отказывают в признании банкротами, вице-министр объяснил, что это связано с наличием недвижимости.

«Внесудебное банкротство, это 1600 МРП, это как раз та категория, которая получала потребительские кредиты на покупку смартфона, бытовую технику, может, на крайние нужды. Но у данных лиц в большей части есть имущество. Самым главным критерием для внесудебного банкротства является отсутствие имущества. То есть как мы можем гражданина признать банкротом при наличии задолженности в 2-3 млн тенге, если у него есть квартира?» - сказал Биржанов.

Для таких случаев, уточнил он, есть другие меры, в частности, восстановление платежеспособности.

Напомним, в Казахстане действует закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», которым предусматривается три вида банкротства – судебное, внесудебное и восстановление платежеспособности. Прием заявок от граждан на признание банкротами начался 3 марта 2023 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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