Рост ВВП Казахстана за январь – февраль составил 4,2%

Экономика Казахстана продолжает расти, и с начала года рост ВВП составил 4,2%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

«По итогам января - февраля рост экономики Казахстана составил 4,2%, ускорившись с 3,9% в январе», - сообщил Байбазаров.

По его словам, положительная динамика наблюдается в реальном секторе, где рост составил 5,1% и в сфере услуг – 3,5%. Также рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование и обрабатывающая промышленность. Вместе с тем объем инвестиций вырос в строительстве в 2,7 раза, в образовании – на 56%, в сфере транспорта и складировании – на 47%, информации и связи – на 45%, в обрабатывающей промышленности – на 37%, в сельском хозяйстве – на 12%.

По словам министра, в машиностроении зафиксирован рост на 23%, в том числе в автомобилестроении – на 21%, и в производстве электрооборудования – на 45%. Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,9%. При этом добыча металлических руд выросла на 7,2%, газа – на 1,2%, нефти – на 0,4%, прочих полезных ископаемых – на 2,9%, а добыча угля снизилась на 4,1%.