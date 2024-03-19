Бектенов поручил вернуть бизнесу около 600 млрд тенге НДС

Это 485 компаний, осуществляющих экспорт товаров
Тамара Вааль, Астана, Власть
Во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в 2023 году бизнес недополучил около 600 млрд тенге подтвержденного НДС, а это 485 компаний, осуществляющих экспорт товаров. По мнению главы кабинета министров, таким образом «у бизнеса были изъяты оборотные средства, а это нарушение прав предпринимателей».
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