Это 485 компаний, осуществляющих экспорт товаров
Бектенов поручил вернуть бизнесу около 600 млрд тенге НДС
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в 2023 году бизнес недополучил около 600 млрд тенге подтвержденного НДС, а это 485 компаний, осуществляющих экспорт товаров. По мнению главы кабинета министров, таким образом «у бизнеса были изъяты оборотные средства, а это нарушение прав предпринимателей».

«В этой связи министерству финансов необходимо вернуть бизнесу подтвержденные суммы НДС, а также принять меры по упрощению процедуры возврата НДС», - поручил Бектенов.

При этом он поручил проработать механизмы, когда суммы возмещенного НДС реинвестируются бизнесом в модернизацию и расширение своей деятельности.

Кроме того, напомнил глава кабинета министров, по итогам ревизии Налогового кодекса 478 норм определены как льготы. В то же время перед правительством стоит задача по сокращению объема налоговых льгот минимум на 20%.

«Льготы должны предоставляться экономически обоснованно на основании финансовых расчетов. Должны быть выставлены четкие сроки достижения результатов», - также сказал Бектенов.

Он поручил министерству национальной экономики совместно с отраслевыми госорганами и палатой «Атамекен» внедрить механизм обязательного мониторинга применения налоговых льгот, а также установить встречные обязательства бизнеса.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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