Сергеевское водохранилище в Северо-Казахстанской области переполнилось

Накануне вечером в Северо-Казахстанской области произошел перелив воды через плотину Сергеевского гидроузла, сообщает Петропавловск.news . Это случилось раньше прогнозируемых сроков. С учетом скорости подъема воды уже в пятницу перелив над гребнем плотины превысит 50-70 см.

Скорость подъема уровня воды в четверг составляла в среднем 2,7 сантиметра в час с постепенным ускорением за счет пополнения поймы реки Ишим водой из его притоков. В прошлом году скорость подъема уровня воды была 50 сантиметров в сутки, достигнув максимума на уровне 196 см к 9 апреля. После этого вода пошла в Петропавловск.

Ожидается, что воды Ишима вниз по течению от Сергеевки пройдут район Шал Акына, затем Есильский и Кызылжарский районы и дойдут до Петропавловска. Если паводок будет развиваться по прошлогоднему сценарию, то к 15-16 апреля ожидается перелив воды через автодороги международного значения Челябинск – Новосибирск – дорога к поселку Заречный, а также дороги на село Прибрежное.

Между тем накануне в Петропавловске объявили режим ЧС местного масштаба в связи с тем, что 26 марта началось обильное снеготаяние, в результате подтопило частный сектор. Кроме того, из-за увеличения нагрузки произошло обрушение одного из канализационных коллекторов, нарушилась жизнедеятельность населения, подверглись подтоплению жилые дома.

С целью ликвидация аварийной ситуации и минимизация ущерба решением акима города с 4 апреля объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.