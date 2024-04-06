Государственный материальный резерв разбронируют для помощи пострадавшим от паводков - Токаев

Паводки, случившиеся в Казахстане по своим масштабам являются самыми крупными за последние 80 лет, заявил в субботу в ходе обращения к населению президент Касым-Жомарт Токаев. В этой связи, для помощи пострадавшим, он поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, а до нормализации ситуации направить в регионы заместителей премьер-министров.

«Даю поручение Правительству разбронировать государственный материальный резерв, помочь жителям. Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу. Поручаю направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации», - заявил Токаев.

Как подчеркнул президент, нынешние паводки - это природная катастрофа, которая по своим масштабам и последствиям является самой крупной за последние 80 лет.

Из-за паводков режим ЧС местного масштаба объявлен в десяти регионах страны - Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

«После моей критики и указаний правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры…. Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле. На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Вооруженных сил и комитета национальной безопасности», - перечислил глава государства.

Он также добавил, что для обеспечения правопорядка на подтопленных территориях министерство обороны направит дополнительные воинские соединения. Токаев пообещал, что каждому пострадавшему будет оказана «финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы».