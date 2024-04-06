Водохранилища в пяти регионах Казахстана заполнены от 95 до 100% – Минводы

Водохранилища в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях заполнены от 95 до 100%, сообщила в субботу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Мольдир Абдуалиева.

«Два крупнейших водохранилища Акмолинской области наполнены в среднем на 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Среднее наполнение двух крупнейших водохранилищ Актюбинской области составляет 95%. Объекты работают в штатном режиме, идет уменьшение притока воды», - сообщила Абдуалиева.

По ее словам, среднее наполнение четырех водохранилищ Карагандинской области составляет 98%. При этом «паводок в регионе прошел», подчеркнула официальный представитель министерства.

«Два крупнейших водохранилища Костанайской области наполнены в среднем на 95%. В регионе наблюдается половодье. По двум крупнейшим водохранилищам Северо-Казахстанской области среднее наполнение составляет 100%», - добавила Абдуалиева.

Пять крупнейших водохранилищ Восточно-Казахстанской области заполнены на 62%. Еще четыре водохранилища в Западно-Казахстанской области наполнены в среднем на 59%. Все они, заверила представитель Минводы, работают в штатном режиме.

По словам Абдулаевой, на всех водных объектах организовано круглосуточное дежурство и ведется мониторинг обстановки.