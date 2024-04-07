​Паводковая ситуация в Карагандинской области стабилизирована — заместитель акима

Паводковая ситуация в Карагандинской области стабилизирована. Сейчас подсчитывается ущерб и восстанавливается жизнедеятельность населенных пунктов. Со следующей недели местные исполнительные органы начнут выплату материальной помощи населению, сообщил заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов.

«Паводковая обстановка в области стабилизирована. Органы управления на местах приступили к работам по восстановлению жизнедеятельности населения», — заявил замакима.

По его словам, через Шерубайнуринское водохранилище за последние недели прошло 256 млн. кубов воды, а через Самаркандское и Интумакское — 410 млн. куб. м.

Такой объем воды, по замечанию Асанова, в последний раз был зафиксирован в 2017 году.

«Основной пик паводка на реках Нура и Шерубайнура с 29 по 30 марта, где произошло подтопление 41 жилого дома. В 4 селах 23 [чрезвычайных] случая связаны с переливами, и 20 случаев связаны с угрозой подтопления населенных пунктов», — сообщил замакима.

Сейчас в области активно работает комиссия по подсчету понесенного ущерба. Завершается техническое обследование домов. Со следующей недели местные власти приступят к выплатам.

«Кроме того, пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь в размере 100 МРП. Также рассматривается вопрос выкупа или строительства домов. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь», — заверил Асанов.

Рассказывая о последствиях и восстановительных работах, он отметил, что 3 дороги областного значения были разобраны во время паротивопаводковых мероприятий, но 2 уже восстановлены. 8 дорог в области было размыто водой, но 4 уже приведены в порядок.

Перед паводком по области было проведено порядка 90 противопаводковых мероприятий на территории 20 населенных пунктов. Возведено и укреплено порядка 8 км защитных дамб и валов, проведена санация 45 км паводкоопасных участков русел рек. Построено и отремонтировано 11 км водоотводных каналов. Проведен ремонт 54 водохозяйственных объектов. Нами были предприняты все необходимые меры.

«Осеннее увлажнение почвы, глубокое промерзание земли, февральские дожди, дневные и ночные плюсовые температуры сыграли свою роль. Но работа, которая проведена после крупномасштабного паводка 2015 года, позволила минимизировать угрозу подтопления в 122 населенных пунктах», — подчеркнул Асанов.

Он также отметил, что в последние недели происходили внештатные ситуации, по которым будем проведена работа, чтобы не допустить их повторения.