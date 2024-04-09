Премьер-министр дал несколько поручений по поддержке регионов
Школьники из пострадавших от паводков областей Казахстана будут освобождены от экзаменов
фото primeminister.kz

Школьники из пострадавших от паводков регионов Казахстана будут освобождены от экзаменов и тестов из-за прерывания образовательного процесса. Кроме того, акиматы этих областей должны помочь жителям, которые при незначительных повреждениях решат остаться в своих домах. Эти и несколько других поручений были даны премьер-министром Олжасом Бектеновым в связи с ЧС, говорится в сообщении его пресс-службы.

По словам Бектенова, из-за паводков обучение в 130 школах в 10 регионах переведены на дистанционный формат обучения. Несмотря на это образовательный процесс для детей из зон эвакуации оказался прерван.

«Министерству просвещения поручаю освободить школьников от сдачи текущих экзаменов и тестов. Более того необходимо в дальнейшем помочь им наверстать упущенное время», — заявил премьер.

Он также поставил задачу обеспечить преподавателей и школьников в зонах ЧС необходимыми техническими средствами, когда завершится активная фаза затоплений.

Вместе с тем Бектенов поручил определить временное жилье для всех без исключения семей, чьи дома признаны негодными для проживания. С начала паводков из было эвакуировано 86 тыс. людей. Но этот процесс должен быть гибким. Если жители домов в регионах, где пик паводков уже пройден, отказываются выезжать, они должны получить помощь от акиматов. Оставленные дома при этом будут находиться под контролем МВД для исключения случаев мародерства.

В пунктах временного размещения уже находится 8 472 человека. Премьер заявил о необходимости поддерживать их работу, обеспечивая людей качественным питанием, санитарно-гигиеническими средствами и доступом к медицинским услугам.

Бектенов также обратил внимание на обеспокоенность жителей затопленных регионов относительно риска вспышки инфекционных заболеваний. В связи с этим он поручил министерству здравоохранения держать вопрос на особом контроле и оперативно информировать жителей.

«В регионах после стабилизации паводковой ситуации нужно провести комплексные меры по очистке территорий и проведению дезинфекционных мероприятий, очистке и дезинфекции водопроводных систем и сооружений, децентрализованных систем водоснабжения. Акиматам в свою очередь уже даны поручения по организации подвоза воды», — подчеркнул премьер.

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