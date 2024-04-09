Школьники из пострадавших от паводков областей Казахстана будут освобождены от экзаменов

Школьники из пострадавших от паводков регионов Казахстана будут освобождены от экзаменов и тестов из-за прерывания образовательного процесса. Кроме того, акиматы этих областей должны помочь жителям, которые при незначительных повреждениях решат остаться в своих домах. Эти и несколько других поручений были даны премьер-министром Олжасом Бектеновым в связи с ЧС, говорится в сообщении его пресс-службы.

По словам Бектенова, из-за паводков обучение в 130 школах в 10 регионах переведены на дистанционный формат обучения. Несмотря на это образовательный процесс для детей из зон эвакуации оказался прерван.

«Министерству просвещения поручаю освободить школьников от сдачи текущих экзаменов и тестов. Более того необходимо в дальнейшем помочь им наверстать упущенное время», — заявил премьер.

Он также поставил задачу обеспечить преподавателей и школьников в зонах ЧС необходимыми техническими средствами, когда завершится активная фаза затоплений.

Вместе с тем Бектенов поручил определить временное жилье для всех без исключения семей, чьи дома признаны негодными для проживания. С начала паводков из было эвакуировано 86 тыс. людей. Но этот процесс должен быть гибким. Если жители домов в регионах, где пик паводков уже пройден, отказываются выезжать, они должны получить помощь от акиматов. Оставленные дома при этом будут находиться под контролем МВД для исключения случаев мародерства.

В пунктах временного размещения уже находится 8 472 человека. Премьер заявил о необходимости поддерживать их работу, обеспечивая людей качественным питанием, санитарно-гигиеническими средствами и доступом к медицинским услугам.

Бектенов также обратил внимание на обеспокоенность жителей затопленных регионов относительно риска вспышки инфекционных заболеваний. В связи с этим он поручил министерству здравоохранения держать вопрос на особом контроле и оперативно информировать жителей.

«В регионах после стабилизации паводковой ситуации нужно провести комплексные меры по очистке территорий и проведению дезинфекционных мероприятий, очистке и дезинфекции водопроводных систем и сооружений, децентрализованных систем водоснабжения. Акиматам в свою очередь уже даны поручения по организации подвоза воды», — подчеркнул премьер.