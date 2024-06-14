Американская компания вложит $160 млн в строительство завода по производству снеков в Алматинской области

Американская компания PepsiCo вложит $160 млн в новый завод в Алматинской области, где будут производить снеки, в том числе картофельные чипсы Lays. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с президентом крупной транснациональной корпорации Давидом Манзини и обсудил с ним проект строительства завода.

«Локализация производства и трансфер инновационных технологий позволит перейти на новый уровень глубокой переработки казахстанской сельхозпродукции. Ожидается, что по итогам запуска проект станет крупнейшим в Центральной Азии», - заявили в правительстве.

Запуск завода запланирован на 2026 год, его мощность составит до 16 тыс. тонн готовой продукции в год с последующим увеличением до 21 тыс. тонн, начиная с 2027 года. Готовая продукция будет поставляться на рынок Центральной Азии и за ее пределы.

На этапе строительства будет привлечено до тысячи человек, на самом заводе планируется создать около 350 рабочих мест.

Давид Манзини пообещал, что компания намерена закупать преимущественно казахстанское сырье. Сейчас идет работа по заключению контрактов с казахстанскими фермерами на поставку тестовых партий картофеля. В планах – закуп до 50-66 тыс. тонн картофеля в 2026-2030 годах с последующим наращиванием.

Вместе с тем отходы нового завода будут на 100% переработаны и утилизированы.

Олжас Бектенов подчеркнул значимость проекта для развития сельского хозяйства, повышения доходов казахстанских аграриев и укрепления экономики в целом. Наряду с этим строительство завода окажет мультипликативный эффект на транспорт, логистику, упаковку и переработку сельхозпродукции.

Завод включен в пул приоритетных инвестиционных проектов.