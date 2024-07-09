Продолжительность жизни в Казахстане превысила 75 лет – Минздрав

Глава Минздрава заявила, что показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 75 лет, а с начала года снижены показатели заболеваемости по 21 инфекции, в том числе коронавирусной.

Вместе с тем Минздрав уделяет особое внимание повышению качества и доступности медицинских услуг: пересматриваются подходы к организации первичной и стационарной медицинской помощи, обновляются стандарты диагностики и лечения, укрепляется кадровый потенциал отрасли.

Кроме того, сообщила Альназарова, разрабатываются и внедряются современные цифровые технологии для повышения уровня эффективности работы медицинских учреждений, а также для улучшения контроля за системой ОСМС.

В рамках стратегического плана по развитию инфраструктуры здравоохранения на 2025-2030 годы будут построены новые медицинские объекты, а качество услуг продолжит повышаться, заверила министр.

В свою очередь Токаев поручил снижать показатели материнской и младенческой смертности и поставил задачи по качественной перестройке системы здравоохранения с акцентом на пациентоориентированность оказания медицинской помощи. Также он отметил необходимость обеспечить прозрачность и эффективность выделяемых средств, в том числе на лекарственное обеспечение.