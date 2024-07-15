Закупка по содержанию системы велопроката Almaty Bike снова не состоялась

Закупка по содержанию системы автоматизированного велопроката Almaty Bike на 2024 год снова не состоялась. Согласно данным сайта госзакупок, на конкурс не было подано ни одной заявки.

«Признать государственную закупку “Услуги по эксплуатации и содержанию системы автоматизированного велопроката социального проекта Almaty Bike в 2024 году” (...) несостоявшейся в связи с отсутствием представленных заявок», - указано в протоколе.

Срок, на который планировалось заключение договора, – с момента подписания и до конца года.

В управлении городской мобильности не прокомментировал несостоявшийся конкурс и попросили отправить письменный запрос.

Потенциальный поставщик, владелец ОФ «Арман аймағы», неоднократно просил разъяснить техническую документацию. Так, фонд указывает, что хостинг европейской программы у правообладателя не предусмотрен на выборочный срок в 5-8 месяцев, минимальный срок контракта определен в 1 год, а работники для обслуживания всей системы велопроката не могут быть трудоустроены временно или же вахтовым методом.

ОФ «Арман аймағы» просил предоставить обоснование сделанных расчетов стоимости услуги с распределением бюджета и смету, учитывающую годовой лимитированный расчет. Кроме того, в фонде просили пояснить, как рассчитывались показатели эффективности, которые ставит акимат, и учитывалось ли при их расчетах отсутствие сервиса в течение более 7 месяцев и отсутствие информирования, вызвавшее отток пользователей.

Потенциальный поставщик также отмечал, что выделенные средства рассчитаны на 8 месяцев, однако после проведения всех конкурсных процедур и заключения договора услуг фактический срок оказания услуги составит не более 5 месяцев, и просил указать в техспецификации корректный срок.

В акимате ответили, что оплата хостинга не может быть произведена в период, когда проект не работал, и что вопрос минимального срока переговоров нужно будет решать с правообладателем европейской программы. В акимате также заявили, что указанные показатели эффективности основаны на отчете велопроката за прошлый год.

«Отсутствие велосипедов на станциях говорит о том, что сервис не работает, и информировать об этом пользователей не было необходимости. Отсутствие информирования не может вызвать отток пользователей», - посчитали в ведомстве.

Касательно сроков исполнения договора в акимате заявили, что «заказчик не может знать наперед, состоится конкурс или нет, будет ли определен победитель или нет».

В марте сервис Almaty Bike сообщал, что прокат в этом году не могли запустить из-за того, что не был подписан договор на обслуживание, при этом сроки запуска были неизвестны.

В управлении городской мобильности на запрос «Власти» сообщали, что конкурс, объявленный в марте этого года, не состоялся в связи с участием в конкурсе одного потенциального поставщика. В ведомстве уверяли, после формирования техспецификации, публикации повторного объявления и завершения всех конкурсных процедур сервис возобновит работу.