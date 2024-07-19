На ТЭЦ Риддера к началу отопительного сезона запустят два котлоагрегата после реконструкции

Премьер-министр в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил ТЭЦ Риддера и ознакомился с темпами реконструкции теплоисточника, сообщила пресс-служба правительства.

Главе правительства доложили, что идет модернизация АСУ ТП котлоагрегатов среднего давления и восстановление станции после аварии на котлах №4 и 5. К началу отопительного сезона планируется запуск двух котлоагрегатов, остальные будут введены в эксплуатацию «по мере наступления холодов в соответствии с температурным графиком». После этого износ ТЭЦ снизится с 57,7% до 40%.

По ремонту тепловых сетей Бектенову сообщили, что работы ведутся на 55 участках общей протяженность 19 км и завершить их планируется в августе согласно графику. На сегодня износ энергетической инфраструктуры региона достигает 78,5%. По завершении ремонтных работ ожидается снижение на 24,1%.

Напомним, что задачу по срочной модернизации энергообъектов с завершением в этом году поставил перед правительством глава государства на расширенном заседании в феврале этого года. На реконструкцию энергетической инфраструктуры в 2024 году было выделено 8,5 млрд тенге, из них порядка 7,4 млрд тенге – из резерва правительства, 1,1 млрд – из областного бюджета. На ремонт котлоагрегатов направлено 5,5 млрд тенге, более 280 млн – на реконструкцию распределительного устройства (ОРУ), еще 2,7 млрд – на модернизацию 19 км теплосетей.

На сегодня готовность инженерных сетей составляет 58,4%, 32 централизованных котельных – 51%, по гидроэлектростанциям 69% и 52% – ТЭЦ.

Бектенов поручил в ускоренном режиме завершить модернизацию энергетической инфраструктуры для стабильного прохождения отопительного сезона.

«Это вопрос жизнеобеспечения и безопасности населения. Темпы работ нужно увеличить. Нельзя допускать отсутствие теплоснабжения или недостаточную подачу тепла в дома с наступлением холодов. Важно идти на опережение по графикам, соблюдая при этом все необходимые условия для обеспечения качества», - подчеркнул Бектенов и добавил, что показателем качества проведенной модернизации и эффективности работы станет отопительный сезон.

Он поручил министерству энергетики совместно с акиматом области держать данный вопрос на особом контроле.

Читайте также:

Хроники спасения Риддера