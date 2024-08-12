На Запорожской АЭС произошел пожар

На градирне Запорожской атомной электростанции, контролируемой российскими войсками, произошел пожар, сообщает издание DW. Власти оккупированной Запорожской области обвинили в этом Украину.
«Губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что «в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС». Он уточнил, что все шесть энергоблоков по-прежнему находятся в режиме холодного останова, поэтому «угрозы парового взрыва нет». Балицкий также заверил, что радиационный фон вокруг ЗАЭС и города Энергодара находится в норме.
Между тем официальный канал украинской НАЭК «Энергоатом» пишет, что «российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции с целью шантажа «и Украины, и всей Европы, и мира». Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко также назвал пожар на станции «провокацией и попыткой вызвать панику в населенных пунктах на правом берегу Днепра». По его данным, российские военные могли поджечь автомобильные шины.
МАГАТЭ в свою очередь утверждает, что дым «шел из северной части территории ЗАЭС после многочисленных взрывов. В агентстве также заявили, что у них есть информация от ЗАЭС «о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке».
ЗАЭС находится в режиме холодного останова с 2022 года. В начале военного вторжения России в Украину она была захвачена российскими войсками. С тех пор станция неоднократно подвергалась атакам беспилотников и обстрелам, в которых Москва и Киев винят друг друга. В МАГАТЭ не раз заявляли, что на ЗАЭС происходит разрушение всех столпов ядерной безопасности.
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