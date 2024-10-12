Аэропорт Уральска включен в программу «открытого неба»

Аэропорт Уральска получил пятую степень «свободы воздуха», которая дает право иностранным авиакомпаниям совершать полеты через него без ограничений. Соответствующий приказ подписал министр транспорта, сообщил комитет гражданской авиации.

Аэропорт Уральска стал 15-м в Казахстане, имеющим такой статус. Среди крупных городов такой статус пока не получили аэропорты Атырау, Кызылорды, Талдыкоргана и Жезказгана.

Режим «открытого неба» предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям право полетов через города Казахстана в города третьих стран.

В комитете гражданской авиации рассчитывают, что внедрение режима «открытое небо» в Уральске способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции, открытию международных маршрутов и снижению стоимости авиабилетов.

В настоящее время из Уральска выполняются полеты по пяти местным направлениям (Астана, Алматы, Туркестан, Атырау, Актау) и одному международному (Франкфурт).

В прошлом году аэропорт Уральска был передан в доверительное управление консорциуму, в который вошли казахстанские и российские компании. Последние связывают с российским олигархом Виктором Вексельбергом.