26% - регулярно проверяют историю в браузере,
19% казахстанских родителей ограничивают доступ детей к неподходящему контенту - опрос

Тамара Вааль, Астана, Власть

15% родителей, принявших участие в опросе «Лаборатории Касперского» заявили, что их детям предлагали общение во время онлайн-игр. При этом, ведут разговоры о безопасности в сети интернет 53% опрошенных респондентов. Еще 19% запретили доступ детям к неподходящим сайтам.

В опросе, который проводился в 2024 году, принял участие 1001 человек. В результате, сообщили в «Лаборатории Касперского», 15% казахстанских родителей сообщили, что их ребёнку во время онлайн-игр предлагали продолжить общение в соцсетях или мессенджерах.
Для защиты ребенка 53% респондентов заявили, что рассказывают детях об онлайн-угрозах, 30% - ограничивают время, которое ребенок проводит в интернете, 26% - регулярно проверяют историю в браузере, 23% - пытаются контролировать, когда ребенок находится в сети и 9% добавились к своим детям в друзья в социальных сетях.

«Некоторые родители стараются заблаговременно ограничить доступ к неподходящему контенту. Так, 15% запретили доступ к неподходящим сайтам в настройках роутера, 4% попросили заблокировать к ним доступ своего интернет-провайдера», - отмечается в сообщении.
Кроме того, 28% опрошенных стараются контролировать онлайн-активность детей через программы родительского контроля.

Напомним, с 16 по 23 сентября в Алматы погибли пять подростков в возрасте от 12 до 19 лет. Предварительная версия – все они совершили суицид. В социальных сетях связывают гибель некоторых детей с опасной суицидальной игрой, но в МВД это отрицают.
Также в Алматинской области совершила суицид 14-летняя школьница. Однако правоохранительные органы заявили, что гибель девочки не связана с сетевыми играми.

В начале октября в генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что за пропаганду самоубийства в интернете начато три досудебных расследовании. По словам генерального прокурора Берика Асылова, будут проверены участники и администраторы нескольких Telegram-каналов касательно контента, толкнувшего детей на суицид.
Вместе с тем, МВД было поручено проверить все факты суицидов в стране на наличие признаков пропаганды самоубийства. Кроме того, будут проверены другие соцсети на наличие публикаций, имеющих признаки статьи 313-1 УК.
Также Асылов сообщал, что генпрокуратура намерена возбудить уголовные дела в отношении создателей игр, подталкивающих к суицидам. Если ведомству станут известны их фамилии, оно будет использовать международные каналы для привлечения их к ответственности. Он уточнил, что в число этих игр входит «Синий кит» и «Красный дельфин». При этом в Генпрокуратуре не знают из какой страны ведется координация детей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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