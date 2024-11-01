Журналисты указали на нормы закона, которые нарушает министерство информации своими новыми правилами

31 октября в Межрайонном суде по гражданским делам города Астаны прошло первое заседание по коллективному иску девяти журналистов к Министерству культуры и информации. Поводом для иска стали положения нового приказа, запрещающие аккредитованным журналистам распространять информацию, полученную от госорганов, через любые СМИ, кроме аккредитовавших их.

На суде представитель Мининформации заявил, что правило о публикации полученных сведений только в аккредитованном СМИ якобы необходимо для обеспечения информационной безопасности, чтобы первоисточником выступали официальные СМИ, поставленные на учет в министерстве информации.

Однако другой представитель министерства пояснила, что запрет на распространение журналистом информации касается исключительно других официальных СМИ, поставленных на учет, у которых нет аккредитации. Но если этот же журналист распространит полученную информацию в социальных сетях и на любых других ресурсах, официально не являющихся СМИ, которые вообще не имеют права быть аккредитованными, то никакого нарушения не будет. Следуя этой логике, не поставленные на учет масс-медиа получили приоритет в распространении информации перед официальными СМИ.

Из статьи 28 Закона «О масс-медиа» следует, что получение аккредитации средствами массовой информации – это право, а не обязанность. Согласно разъяснению представителя министерства, это обязывает журналистов получить аккредитацию от имени всех СМИ, в которых журналист намеревается распространять полученную информацию. Получается противоречие: в законе – право, в подзаконном акте – обязанность.

Еще один вопрос касался способов распространения информации. Они могут быть ограничены только законом, принимаемым парламентом и подписываемым президентом. Когда министерство в своем подзаконном акте ограничило способ распространения информации, это нарушило статью 20 Конституции.

В суде также обсуждали вопрос авторского права. Представитель Мининформации пояснила в суде, что если аккредитованный журналист распространяет полученную информацию от государственного органа в других не аккредитованных масс-медиа, то возникает вопрос соблюдения авторского права. При этом согласно Закона «Об авторском праве и смежных правах», сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер, не являются объектами авторского права.