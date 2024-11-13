Балаева считает правомерным решение суда отклонить иск журналистов к Мининформации

Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах мажилиса заявила, что считает правомерным решение суда Астаны отказать группе журналистов в иске к ее ведомству.

«Я не могу комментировать решение судебных органов. Суд отклонил иск, поэтому я считаю, что это все правомерно», - сказала Балаева журналистам.

Она также заявила, что министерство не вмешивается в редакционную политику, тех или иных СМИ, а правила аккредитации – «это происходило в правовом русле».

«Ни о каких ущемлениях прав журналистов здесь речи не было и нет. Возможно, мы говорим, есть ограничения, но они также обоснованы тем, что мы хотим, чтобы все наши брифинги были полезны для нашего населения, отражали суть проблемных вопросов, чтобы мы доносили до населения о конкретных мерах, которые принимаются теми или иными госорганами. И, конечно, говорили о полезной информации, которой могут воспользоваться наши граждане», - сказала министр.

Балаева считает, что такие ограничения необходимы, «поскольку везде нужен порядок».

«Мы даже, люди, сами себя иногда ограничиваем. Но это во благо. Так же? Поэтому, если вы считаете, что мы ущемляем, ограничиваем, я с вами не согласна», - сказала она.

Балаева снова заявила, что министерство культуры и информации «заинтересовано в конструктивном диалоге с журналистским сообществом» и «всегда готово помогать».

В октябре девять казахстанских журналистов подали коллективный иск в суд на министерство культуры и информации. Представители СМИ оспаривали положения нового приказа, утверждающего «Типовые правила аккредитации журналистов». Этот нормативный правовой акт, по мнению истцов, серьезно нарушает их конституционные права на свободу слова и распространение информации.

Ключевая проблема – это пункт, запрещающий аккредитованным журналистам распространять информацию, полученную от государственных органов, через любые другие средства массовой информации, кроме тех, которые аккредитовали журналиста. В случае нарушения этого условия дважды журналист может быть лишен аккредитации на срок до шести месяцев.

Также в новых типовых правила говорится, что СМИ для аккредитации своих журналистов должны предоставить в госорган соответствующее заявление по форме, с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов и их согласия на использование персональных данных.

Основаниями для отказа в аккредитации являются наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации либо выпуска средства массовой информации, а также непредоставление выше названных документов или отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.

Вместе с тем журналиста могут лишить аккредитации в случае, если есть вступившее в законную силу решение суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитующей организации, распространяемых журналистом, или в случае нарушении журналистом двух и более раз условий, установленных пунктом 10. Именно это вызвало у журналистов наибольшую критику.

11 ноября межрайонный суд по гражданским делам города Астаны отклонил иск журналистов к министерству.