Qarmet остается должен подрядным организациям более $47 млн

У компании Qarmet нет задолженности по выплатам заработной платы своим работникам, однако есть задолженность перед подрядными организациями на сумму, превышающую $47 млн.

Как сообщил «Власти» управляющий директор по устойчивому развитию Ербол Исмаилов, это остаток обязательств, которые взял на себя новый инвестор «АрселорМиттал Темиртау». При этом он не смог ответить, когда долги будут закрыты полностью.

«Перед нашими работниками задолженности у Qarmet нет. Как мы ранее заявляли, у нас есть историческая задолженность, которая нам досталась от предыдущего инвестора “АрселорМиттал Темиртау”. Она составляла $295 млн. Задолженность перед подрядчиками за товары и услуги. Qarmet взял на себя обязательства и ведет системную работу по сокращению задолженности», - сообщил Исмаилов.

Он подчеркнул, что эта задолженность уже много лет, и Qarmet взял на себя обязательства ее выплачивать.

«На 18 ноября Qarmet выплатил 84% исторической задолженности», - сообщил Исмаилов.

Он уточнил, что на момент прихода нового инвестора с компанией работали 2,8 тыс. подрядных организаций, было подписано более 10 тыс. контрактов. После проведенного анализа 800 компаний были исключены из реестра «в силу доказанных фактов коррупции, непредоставления услуг или некачественного представления материалов». В отношении некоторых поставщиков сейчас идут суды. Исмаилов отметил, что если компания выиграет суды, то деньги поставщикам выплачены не будут.

На момент покупки компании 8 декабря 2023 года Qarmet взял обязательства выплатить $295 млн долгов 557 подрядным организациям. На сегодняшний день сумма долга составляет $47,2 млн почти перед сотней компаний.

Исмаилов признал, что Qarmet выплачивает долги в приоритетном порядке подрядным организациям, работающим в Караганде и Темиртау.

«Потому что эти компании, как карагандинские, так и темиртауские, мы видим, что они здесь существуют, видим, что у них есть работники, которые нуждаются в оплате своего труда, который они сделают для своего предприятия, а это предприятие сделало, соответственно, для АМТ в свое время», - объяснил Исмаилов.

Он пояснил также, что задолженность перед подрядными организациями закрывается, исходя из экономических возможностей предприятия и в соответствии с договоренностями с этими компаниями. Однако управляющий директор не называет никаких сроков: «Я буду честен и буду, наверное, лукавить, если скажу, что до какого-то конкретного срока сможем выплатить задолженность, потому что все зависит от рыночной конъюнктуры. Мы продаем сталь, и эта продукция зависит от рыночной волатильности. Но выплата задолженности у нас идет в приоритетном порядке, поэтому мы рассчитаемся со всеми долгами, как только это нам позволит ситуация».