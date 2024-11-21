Сенаторы увеличили расходы нового бюджета на 60 млрд тенге

Депутаты сената в четверг рассмотрели закон «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы» и вернули его со своими поправками в мажилис. Сенаторы увеличили расходы бюджета на 60 млрд тенге, при этом заявили, что государственный долг приближается к критической отметке, засомневались в прогнозах роста экономики, а установленный план по коридору инфляции назвали лозунгом.

«В ходе обсуждения закона от постоянных комитетов и депутатов поступило 136 предложений по внесению в него изменений и дополнений, которые были сведены в сравнительную таблицу. Предложений по увеличению расходов в 2025 году поддержано на сумму 60 млрд тенге. Увеличение расходов будет осуществляться за счет перераспределения резерва правительства», - сказал сенатор Султанбек Макежанов.

В частности, дополнительные расходы предусмотрены на обеспечение питьевой водой, развитие системы газоснабжения, тепло-, электроэнергетики, транспортной инфраструктуры, развитие регионов, на реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі».

Как отмечается в заключении профильного комитета сената, расходы на водоснабжение и водоотведение составят 137 млрд тенге, в том числе на 2025 год – 110 млрд тенге, что позволит увеличить доступ населения к услугам водоснабжения в городах до 99,6%, в селах – до 98%; расходы на развитие газотранспортной системы составят 93 млрд тенге, в том числе на 2025 год – 66 млрд тенге. Это позволит достигнуть уровня газификации в 62%. На развитие тепло-, электроэнергетики расходы в трехлетнем бюджете составят 82 млрд тенге, из которых 70 млрд тенге – на 2025 год; на развитие инженерной инфраструктуры – 234 млрд тенге, в том числе на 2025 год – 168 млрд тенге; на развитие транспортной инфраструктуры – 1,7 трлн тенге, в том числе на 2025 год – 1,1 трлн тенге.

В то же время прогноз базовых макропоказателей «перестал быть прочным фундаментом планирования бюджета и вызывает определенные вопросы», заявил сенатор.

«Только в течение четырех месяцев текущего года оценка роста ВВП была пересмотрена трижды. Поэтому прогноз по нему на 2025 год в размере 5,6% вызывает сомнение, а также, по мнению международных экспертов, считается завышенным. Это также подтверждается и слабым ростом промышленного производства на 2,6% за 10 месяцев текущего года и снижением добычи нефти, которые являются основными резервами для вклада в рост ВВП», - высказал мнение Макежанов.

Также депутаты считают, что коридор инфляции на 2025 год 5,5-7,5%, как и ранее, «останется лозунгом».

Недоволен сенатор и государственным долгом, который хоть и находится на безопасном уровне, но «вызывает обеспокоенность его обслуживание».

«Расходы на обслуживание госдолга в 2025 году предусматривается в размере 2,5 трлн тенге, которые уже приближены к критической отметке», - подчеркнул Макежанов.

Он добавил, что «целевое значение таких расходов» - 10% от расходов республиканского бюджета, «но этот показатель в 2025 году составит 9,7% в 2026 и 2027 годах – по 9,9%». Кроме того, наблюдается рост по расходам на погашение и обслуживание негосударственных займов под госгарантию. Например, АО «НК «КазАвтоЖол» необходимо 585,4 млрд тенге, которые не предусмотрены в проекте республиканского бюджета на 2025-2027 годы. При этом у «КазАвтоЖола» есть обязательства по уже заключенным договорам займов на ближайшие три года – это порядка 180 млрд тенге ежегодно.

«Надо отметить, что такой “невидимый” государственный долг является потенциальным риском для устойчивости экономики Казахстана», - убежден сенатор.

А в условиях острого дефицита бюджетных средств планирование бюджета неэффектино, как и трата этих денег, добавил он.

Как сообщалось ранее, поступления бюджета на 2025 год определены в размере 21,7 трлн тенге с увеличением к плану этого года на 1,2 трлн тенге. Дефицит в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, со снижением до 1,9% к ВВП к 2027 году. Расходы бюджета с учетом поступлений и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по сравнению с предыдущим годом и составят 25,8 трлн тенге. На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге с ростом к этому году на 871 млрд тенге. А расходы республиканского бюджета на развитие туризма и спорта в 2025 году запланированы в объеме 141 млрд тенге, на культуру и информацию – 165 млрд тенге. В следующем году на поддержку регионов за счет республиканского бюджета будет выделено 7,5 трлн тенге, с увеличением на 452 млрд тенге. На поддержку развития реального сектора экономики предусмотрено 2,1 трлн тенге, на развития АПК – 635 млрд тенге с ростом на 30%. Расходы силовых структур на 2025 год планируются в объеме 2,7 трлн тенге с увеличением на 111 млрд тенге.