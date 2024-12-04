В Алматы в следующем году закупят 200 электроавтобусов и 600 автобусов на газе

Проектом бюджета Алматы на 2025 год планируется приобретение 600 автобусов на газе и 200 электроавтобусов, сообщает пресс-служба маслихата города.

Помимо прочего, продолжится строительство дорог в микрорайонах Жас Канат, Шугыла, Альмерек, Акжар, Рахат Мадиниет, Боралдай, будет проведен средний ремонт 300 км дорог на сумму в 35,8 млрд тенге, ремонт 30 км тротуаров, остановочных карманов и площадок, а также других транспортных сооружений.

«Строительство новых дорог позволит значительно улучшить транспортное обслуживание присоединенных территорий с охватом более 70 тыс. жителей», - считают в маслихате города.

К тому же в 2025 году запланировано завершить строительство транспортных развязок на пересечении пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова и пробивок улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара, проспекта Абая до границы города.

В рамках обновления автопарка скорой помощи будет закуплено 50 автомобилей. Также деньги предусмотрены на строительство подстанции скорой медицинской помощи №4, двух семейно-врачебных амбулаторий и новой поликлиники на 500 посещений в Бостандыкском районе. Кроме этого, в 2025 году завершат капитальный ремонт 10 объектов здравоохранения.

Соответствующий проект бюджета на 2025-2027 годы будет рассмотрен на предстоящей сессии маслихата Алматы. 41% из бюджета планируют направить на социальную сферу, или 806,1 млрд тенге, что на 8,7% больше, чем в 2024 году.