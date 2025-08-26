Павлодарская область с 2028 года станет финансового самодостаточной – Миннацэкономики

На заседании правительства во вторник рассмотрели проект закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканскими и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы».

Жумангарин, представляя законопроект, проинформировал членов правительства, что прогноз доходов местных бюджетов на 2026 год определен в объеме 10,7 трлн тенге, на 2027 год – 12,1 трлн тенге, на 2028 год – 13,3 трлн тенге; расходы местных бюджетов прогнозируются на уровне 14,9 трлн тенге в 2026 году, 17,3 трлн тенге в 2027 году и достигнут 18,7 трлн тенге к 2028 году.

«С учетом прогнозов доходов и расходов местных бюджетов определены следующие бюджетные параметры. Объемы изъятий составили на 2026 год 879,9 млрд тенге, на 2027 год – 1,1 трлн тенге, на 2028 год – 1,4 трлн тенге. Объемы субвенций на 2026 год – 5,1 трлн тенге, 2027 год – 6,4 трлн тенге, 2028 год – 6,8 трлн тенге.

«В 2028 году Павлодарская область станет самодостаточной, а Мангистауская область вновь станет донором», - также сообщил Жумангарин.