Построить судостроительный завод в Мангистауской области планируется к 2027 году

Стоимость строительства судостроительного завода в Мангистауской области составит 130 млрд тенге, а реализовать проект планируется в 2025-2026 годах, следует из презентации министра транспорта Марата Карабаева во время правительственного часа в мажилисе в понедельник.

«Важной проблемой является проблема нехватки отечественного флота. На данный момент на маршруте Курык – Алят работают только азербайджанские паромы. Уже сейчас нам необходимо как минимум семь судов. Для их производства турецкие компании YDA и ASFAT планируют построить специальный завод рядом с портом Курык», - заявил министр.

Отметим, что на слайде презентации министра указано, что стоимость проекта – 130 млрд тенге, а потенциальными инвесторами выступают три компании: YDA, ASFAT и ERSAI. Сроки строительства указаны 2025-2026 годы.

В декабре 2023 года, министр транспорта Марат Карабаев сообщал, что Казахстан планирует на базе производственных объектов создать судостроительный завод, а судостроительное производство, вероятно, будет финансироваться через Фонд развития промышленности. В частности, по его словам, рассматривается возможность использования мощностей компании «ЕрСай», имеющей соответствующие производства металлоконструкций. Также он говорил, что потенциальную заинтересованность в реализации проекта «Судоверфь» проявляют компании YDA, Asfat и ADP. Загруженности завода будет обеспечена за счет потребности в торговых и государственных судах.

В мае этого года генеральный консул Турецкой Республики в городе Актау Сабри Альптекин говорил, что турецкая компания YDA планирует построить в Мангистауской области судостроительный завод.