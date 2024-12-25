Бозумбаев заявил, что о причинах крушения самолета близ Актау невозможно сделать даже предварительные выводы

Причины крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» близ Актау будут установлены только после расследования и проведения всех экспертиз, заявил в среду во время брифинга заместитель премьер-министра Канат Бозубаев.

Говоря о причинах катастрофы, он сообщил, что какие-либо выводы делать преждевременно. Отвечая на вопросы журналистов об отверстиях, обнаруженных на останках самолета, он заявил, что даже предварительные выводы пока сделать невозможно. Он добавил, что создана следственно-оперативная группа, приехали криминалисты и авиационные администрации.

«Они в рамках возбужденного уголовного дела все доказательства соберут, сделают экспертизы и [установят] причину по линии взаимодействия с соответствующими службами государств», - сказал он.

Бозумбаев также уточнил, что расследование будут вести казахстанские правоохранительные органы, но коллеги из других стран тоже смогут присутствовать. Расследование ведется по статье 344 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности эксплуатации транспортных средств.

Бозумбаев добавил, что к расследованию будут привлекать и международных экспертов.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев также сообщил, что после входа в воздушное пространство Казахстана судно сделало два виража в районе аэропорта и после этого на третьем вираже столкнулось с землей. При этом угрозы для жилых зданий не было.

«Необходимо провести все экспертизы, расшифровать самописцы, опросить очевидцев, диспетчерскую службу и по совокупности комиссия соответствующие выводы своевременно сделает», - также сказал он.