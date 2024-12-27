Израиль снова нанес авиаудары по Йемену

Израиль нанес авиаудары по двум городам Йемена, находящимся под контролем хуситов, сообщает Русская служба ВВС . В частности, удар был нанесен по столице – Сане.

Израиль заявил, что удары были нанесены по аэропорту в Сане, двум электростанциям и трем портам, называя все это «военной инфраструктурой».

«[Израильские] истребители нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, на западном побережье и в глубине Йемена. Цели, по которым нанесены удары, включают военную инфраструктуру, используемую террористическим режимом хуситов для в военных целях в международном аэропорту Саны и на электростанциях Хезьяз и Рас Канатиб», - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что он находился в аэропорту, подвергшемся бомбардировке.

«Мы собирались начать посадку на авиарейс из Саны, когда, около двух часов назад, аэропорт подвергся воздушной бомбардировке. Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. Сообщается, что в аэропорту погибли два человека. Диспетчерская башня, зал ожидания вылета — всего в нескольких метрах от нас — и взлетная полоса повреждены», - написал гендиректор ВОЗ в соцсети X.

Гебрейесус не пострадал, он и его коллеги по ВОЗ и ООН находятся в безопасности, но не смогут покинуть Йемен, пока повреждения в аэропорту не будут устранены.

Агентство Reuters сообщает, что израильские военные в дополнение к удару по аэропорту также нанесли удары по портам Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб на западном побережье Йемена и атаковали электростанции Хезьяз и Рас-Канатиб в стране. А со ссылкой на информационное агентство Saba, контролируемое хуситами, сообщается, что в результате ударов по аэропорту погибли три человека, еще трое погибли в Ходейде, а еще 40 человек получили ранения в результате атак.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что кампания против хуситов в Йемене «только начинается». Министр иностранных дел страны Гидеон Саар заявил, что израильские удары по объектам хуситов в Йемене – это ответ на «непрекращающиеся нападения» на Израиль.

Хуситы, в свою очередь, назвали израильские удары варварской агрессией. Глава группировки Мохаммед Али аль-Хути заявил, что «конфронтация с американским и израильским высокомерием» будет продолжаться до тех пор, пока вооруженный конфликт в Газе не прекратится.