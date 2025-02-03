Годовая инфляция в Казахстане в январе составила 8,9%

Инфляция в Казахстане в январе 2025 года ускорилась, за год составила 8,9% (в декабре 2024 года – 8,6%), за месяц – 1,1% (в предыдущем месяце – 0,9%), сообщает Бюро национальной статистики.

Цены на платные услуги за год выросли на 13,8%, на непродовольственные товары – на 8,4%, на продовольственные – на 5,8%.

По сравнению с январем 2024 года тарифы на холодную воду повысились на 43,2%, водоотведение – на 26,1%, центральное отопление – на 23,1%, горячую воду – по 21,3%, электроэнергию – на 18,9%, вывоз мусора – на 10,3%. Услуги сотовой связи подорожали на 27%, железнодорожного пассажирского транспорта – на 18,6%, отправка посылок – на 17,7%, услуги медицинских лабораторий и диагностических исследований – на 17,4%.

Среди техники выросли цены на ноутбук – на 66,2%, кухонную плиту – на 55,9%, планшет – на 45,9%.

Также отмечается повышение цен на некоторые лекарства: на корвалол – на 30,7%, канефрон – на 27,9%, ацикловир – на 18%.

Из продуктов подорожали за год картофель – на 59,3%, лук репчатый – на 25,1%, масло оливковое – на 21,7%, чеснок, перец сладкий – по 15,4%. Напротив, в годовом выражении подешевела крупа гречневая на 21,6%, лимоны – на 6,9%, виноград – на 4,6%, морковь – на 5,3%.

За месяц цены на продовольственные товары повысились на 1,4%, на платные услуги – на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,6%.

Из продуктов питания цены на картофель выросли на 16,4%, капусту – на 8,8%, чеснок – на 6,4%, огурцы – на 5,4%, виноград – на 4,1%, перец сладкий – на 3,9%, помидоры – на 3,5%, масло сливочное – на 4,1%, масло подсолнечное – на 3,9%, сельдь соленую – на 3,4%. Снижение цен отмечено на крупу гречневую на 1,5%, апельсины – на 0,8%, рис – на 0,6%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысилась оплата за домофон на 4,1%, содержание жилья – на 2,5%, тарифы на отопление центральное – на 2,2%, горячую воду – на 1,7%, электроэнергию – на 1%. Услуги по отправке посылок подорожали на 17,7%, услуги автострахования, нотариуса – по 6,5%.

Повышение цен в январе отмечено на бытовые приборы на 3,9%, автомобили – на 2,4%, текстильные изделия, посуду – по 0,8%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Атырауской области – на 2,2%, самая низкая в городе Алматы и Туркестанской области – 0,7%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всего выросли в Жамбылской области – на 2,1%, на непродовольственные товары в Западно-Казахстанской области – на 1,5%, на платные услуги в Атырауской области – на 5,5%.