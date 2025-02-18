Акции переданы сотрудникам авиакомпании
Air Astana выкупила более 4,6 млн акций на $8,2 млн
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АВИАКОМПАНИИ

Air Astana завершила первый этап программы обратного выкупа акций, запущенной 30 апреля 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в рамках этого этапа приобретено более 4,6 млн акций на общую сумму $8,2 млн в поддержку программ поощрения сотрудников.

«Первая передача акций сотрудникам состоялась 17 февраля 2025 года», - сообщили в компании.

При этом им запрещено осуществлять сделки с ценными бумагами до объявления годовых результатов компании за 2024 год, запланированного на 14 марта.

30 апреля 2024 года Air Astana объявила о выкупе акций и глобальных депозитарных расписок на сумму не более $12 млн в рамках исполнения обязательств программы премирования сотрудников. В рамках первой части программы выкупа компания намерена была приобрести до 4 786 800 акций, или примерно 1,3% от общего количества размещенных акций.

Напомним, компания в феврале 2024 года вышла на IPO, на котором привлекла $120 млн, чтобы ускорить следующий этап своего роста. Действующие акционеры – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и BAE Systems (Казахстан) – сократили свои доли до 41% и 15,3% соответственно. Air Astana отмечала, что количество заявок, поданных для участия в IPO, превысило предложение благодаря поддержке со стороны казахстанских инвесторов, а также международного сообщества инвесторов. При этом 58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% - на международном.

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