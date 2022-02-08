Порядка 500 млрд тенге обещает направить в Нацфонд «Самрук-Казына» до конца 2025 года

Фонд «Самрук-Казына» планирует направить порядка 500 млрд тенге в Национальный фонд в 2022-2025 годах. Такой экономический эффект ожидается от вывода национальных компаний на IPO и SPO, сообщил во вторник в ходе расширенного заседания правительства председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев.

«На втором этапе мы утвердим критерии, совместно с правительством, по соответствию компаний требованиям вывода в конкурентную среду. Общий эффект: мы ожидаем, порядка 500 миллиардов тенге будет направлено в Нацфонд в 2022-2025 годах», - заявил он.

Саткалиев пообещал, что фонд продолжит работу по IPO и SPO портфельных компаний. При этом, подчеркнул он, сейчас на финансовых рынках сложилась «определенная неопределенность», существуют различные прогнозы по продолжительности инвестиционного цикла роста экономики.

«В этой связи мы исходим из парадигмы абсолютной готовности наших компаний по IPO. В частности “КазМунайГаза” и Air Astana, и выход на IPO, как только будет инвестиционное благоприятное окно. Будет продолжена приватизация наших активов», - заверил председатель правления «Самрук-Казыны».