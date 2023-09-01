С 2024 года правительство начнет приватизацию всех непрофильных активов фонда «Самрук-Казына»

С 2024 года правительство начнет приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний фонда «Самрук-Казына». Такое поручение в ходе послания народу Казахстана дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Главная цель – кардинально повысить прозрачность и эффективность управления активами. Поручаю правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний фонда “Самрук-Казына”», - сказал Токаев.

Также он поручил в следующем году сосуществить народное IPO компании Air Astana, подготовить к выходу на рынок компанию QazaqGaz, реализовать государственные активы в крупных компаниях».

Президент отметил, что возвращенные государству незаконно приватизированные и выведенные за рубеж активы необходимо передать рынку, но уже на прозрачных и выгодных для государства условиях. И в целом процессы приватизации и проведения народных IPO следует существенно ускорить, подчеркнул Токаев.

Вместе с тем Токаев видит серьезной проблемой отсутствие у антимонопольного органа возможности принимать оперативные меры для устранения нарушений. По словам президента две трети антимонопольных расследований обжалуются в судах, не успев начаться, а судебные тяжбы могут длиться годами. В результате работа ведомства фактически блокируется.

«В этой связи правительству следует внести в парламент законодательные поправки», - сказал Токаев.