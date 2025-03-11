Бектенов поручил Миннауки разработать концепцию создания научных городков

Министерство науки и высшего образования совместно с заинтересованными государственными органами должно разработать концепцию создания научных городков, учитывая территориальную концентрацию научных институтов и инновационных производств. Такое поручение дал премьер-министр Олжас Бектенов во вторник на заседании правительства по вопросам развития и цифровизации науки.

«Как показывает мировой опыт, наличие научно ориентированных территорий, научных городков способствует развитию науки, технологий и инноваций», - сказал Бектенов.

Он также считает, что филиалы зарубежных университетов, открывающиеся в Казахстане, должны играть важную роль в интеграции страны в глобальное академическое сообщество и развитии науки. Перед Миннауки поставлена задача активизировать работу по привлечению в Казахстан лучших зарубежных университетов.

Кроме того, Бектенов отметил необходимость повышать уровень коммерциализации научных разработок, поддерживать бизнес в процессе локализации производств и разработки новых технологий для производства экспортной продукции.

Он также поручил министерству науки и образования и министерству цифрового развития запустить цифровой научный портал до конца этого года. В него необходимо интегрировать базы данных всех научных проектов, грантов и результатов исследований.

Ранее в 2023 году министерство науки и высшего образования уже обещало открыть академгородок в Конаеве в 2024 году, но его строительство еще не началось.