Дом в Косшы может быть выгоднее покупки жилья в Астане

Дом в Косшы, город-спутнике столицы, может стать хорошей альтернативой жилью в Астане. Быстро растущий и развивающийся Косшы уже через десятилетие будет домом для 150 тысяч человек и существенно расширит доступную жителям инфраструктуру.

Принятый этой зимой генеральный план Косшы предполагает, что две трети его территории будут занимать частные дома. Компания LANDJER на протяжении нескольких лет работает в Косшы, предлагая участки для индивидуального и коммерческого строительства.

По данным компании, участок в Косшы сейчас обойдется от 3,9 до 10 млн тенге и даже с учетом трат на строительство окажется в разы дешевле квартиры или дома в столице.

При этом Косшы расположен всего в минутах езды от Астаны, располагая несколькими пригородными автобусными маршрутами и уже предлагая жителям города необходимую инфраструктуру – от детсадов до популярных сетей супермаркетов.

Помимо экономической выгоды, отмечают в LANDJER, очевидным преимуществом жизни в Косшы является экологическая обстановка. Город расположен на левом берегу канала Саркырама, рядом с реками Нура и Ишим, что создает благоприятный микроклимат и открывает возможности для отдыха на природе.

В LANDJER отмечают, что участки в Косшы демонстрируют стабильный рост цены и для казахстанцев покупка здесь может быть и хорошей инвестицией,

Компания LANDJER предлагает разнообразные участки от 8 до 12 соток. Участки уже обеспечены базовым электричеством и имеют перспективу подключения газа.

При этом LANDJER предлагает удобные условия рассрочки, что позволяет начать строительство своего дома даже без полной суммы на руках. Кроме того, компания предоставляет возможность использования пенсионных накоплений для покупки земельного участка.