По предварительным оценкам, казахстанский инвестор вложит 27 млрд тенге
Строительство совместной индустриальной зоны на границе с Узбекистаном закрепил сенат
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстан и Узбекистан планируют к середине 2027 года построить и запустить на границе международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия». Соответствующий закон в четверг в ходе пленарного заседания одобрил сенат. Как отметил депутат Алишер Сатвалдиев, инвестор, выигравший конкурс акимата Туркестанской области, должен будет вложить в проект порядка 27 млрд тенге.

Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» будет располагаться вблизи контрольных пропускных пунктов Казахстана «Атамекен» и Узбекистана - «Гулистан». Он будет состоять из производственных площадок, складов и транспортной инфраструктуры. По словам депутата, это позволит ускорить грузоперевозки, снизить логистические издержки, сократить количество участников цепочки поставок, снизить стоимость продукции для конечного потребители и повысить эффективность поставок.

«Согласно соглашению, общая площадь центра определена 100 гектар, стороны выделяют по 50 гектар земли. Этой территории присваивается статус региональной индустриальной зоны», - сказал Сатвалдиев.

Конкурс, проводимый акиматом Туркестанской области, прямым инвестором определена компания Trans-Continental Logistics Group, которая должна вкладывать средства во внутреннюю и внешнюю инфраструктуру данного центра. По предварительным оценкам необходимые инвестиции составят порядка 27 млрд тенге. Как отметил парламентарий, конкретные условия и сумма финансирования будут уточнены после подписания инвестиционных соглашений. Однако уже сейчас инвестор разрабатывает проектно-сметную документацию.

Технический запуск центра запланирован на 4 квартал 2026 года, официальное открытие - на первое полугодие 2027 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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