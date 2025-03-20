В Северо-Казахстанской области озеро Теке возвращено в государственную собственность

В 2020 году, в рамках контракта на добычу поваренной соли, местные исполнительные органы предоставили недропользователю озеро Теке общей площадью 21,5 тыс. га. В дальнейшем был заключен договор аренды на земельный участок, под зеркалом водного объекта. Контракт на недропользование закончился в 2022 году, но уполномоченный орган, в нарушение Земельного кодекса, более двух лет не принимал мер по расторжению договора в одностороннем досудебном порядке, что привело к нецелевому использованию земель водного фонда.

«Кроме того, вопреки требованиям Кодекса “О недрах и недропользовании”, хозяйствующий субъект не был исключен из реестра действующих недропользователей на официальном сайте компетентного органа», - добавили в прокуратуре.

Принятыми мерами специализированного природоохранного прокурора договор аренды земельного участка расторгнут, горько-соленый водоем кадастровой стоимостью 26,7 млрд тенге возвращен в государственную собственность.

«Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - добавили в прокуратуре.

Горько-соленое бессточное озеро Теке расположено в Уалихановском районе и считается священным. К нему приезжают в поисках целебных свойств, так как водоем не замерзает зимой из-за высокого содержания соли, как в Мертвом море.