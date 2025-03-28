Мирзиёев 29 марта встретится в Алматы с Токаевым

Они посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту
29 марта в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба Акорды.
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