Мирзиёев 29 марта встретится в Алматы с Токаевым

29 марта в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба Акорды.

«В ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Также Токаев и Мирзиёев посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.