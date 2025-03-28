Они посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту
Мирзиёев 29 марта встретится в Алматы с Токаевым
Встреча Токаева и Мирзиеева в 2022 году, фото пресс-службы президента Казахстана

29 марта в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба Акорды.

«В ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Также Токаев и Мирзиёев посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.

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