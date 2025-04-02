Мажилис одобрил в первом чтении объединение Astana Hub и Парка инновационных технологий

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности». Документом предусматривается объединение Парка инновационных технологий и международного технопарка Astana Hub и формирование единого правового поля для его участников.

«Основные положения законопроекта направлены на объединение автономного кластерного фонда “Парк инновационных технологий” и международного технопарка Astana Hub и формирование единого правового поля для его участников, обеспечение конкурсного отбора и оценки эффективности при софинансировании венчурных фондов», - сказал депутат мажилиса Айтуар Кошмамбетов.

Кроме того, предусматривается увеличение прозрачности процедур предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности за счет информационной системы «Единое окно национальной инновационной системы».

Вместе с тем министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев добавил, что передача всех мер государственной

поддержки в инновационный кластерный фонд Astana Hub усилит эффективность экосистемы. Более того, это позволит не просто объединить, а масштабировать

лучшие практики Astana Hub, который «показал высокий результат в IT-сфере».

По данным министра, уже сегодня выстроена полноценная IT-экосистема, которая включает в себя 1,5 тыс. резидентов, из них 400 – с иностранным участием, и 28 тыс. рабочих мест. На каждый тенге предоставленных налоговых преференций резиденты Astana Hub обеспечили 6,5 тенге выручки, 2,1 тенге экспорта и 1,8 тенге

привлеченных инвестиций.

Что касается развития цифровой платформы «Единого окна национальной интонационной системы», то портал уже создан и работает. Через него централизован доступ ко всем мерам господдержки, он объединяет науку, бизнес, инноваторов и государство.

Еще один блок поправок касается развития венчурного рынка и оценки эффективности софинансирования.

«Сейчас вся инновационная, в том числе венчурная, деятельность регламентирована в Предпринимательском кодексе. Предлагается перенести действующую норму по портфельной оценке проектов из Бюджетного в Предпринимательский кодекс. Суть нормы – оценивать результативность государственной поддержки венчурных фондов на основе доходности всего инвестиционного портфеля», - объяснил Мадиев.

Таким образом, по его словам, изменения носят технический характер и направлены на сохранение действующего подхода, но в новой редакции законодательства.