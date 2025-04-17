В Казахстане неиспользуемые дачные участки предлагают изымать в пользу государства

В Казахстане планируют изымать неиспользуемые или незаконно используемые дачные участки в пользу государства и развивать инфраструктуру к дачным сообществам. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной поддержки садоводческих товариществ», который разрабатывают в мажилисе.

«(Проектом закона предусматривается – В.) рациональное использование земель – изъятие неиспользуемых или незаконно используемых участков позволит эффективнее задействовать ресурсы. Развитие инфраструктуры – новый законопроект создает условия для строительства дорог, водоснабжения и других объектов, необходимых для садоводческих и дачных объединений. Упорядочить сделки с недвижимостью – введение обязательной справки об отсутствии задолженности обеспечит прозрачность сделок и защиту прав покупателей», - перечислил предложения депутат Кудайберген Бексултанов в четверг в ходе круглого стола в мажилисе по садоводческим кооперативам.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, инвентаризация земель и определения границ дачных массивов в 2024 году показали: в Казахстане насчитывается более 560 тыс. дачных участков, площадь которых составляет более 54 тыс. га. Из них на сегодняшний день длительно не используются более 86 тыс. дачных участков, или 15,2%, с площадью более 4 600 га, а не используются по назначению более 15 тыс. дачных участков, или 2,6%, с площадью более 800 га. На дачах проживают более 354 тыс. человек, из них постоянно – около 162 тыс. человек.

«Ревизия дачных массивов завершена в 12 областях. По остальным регионам ревизия продолжается », - уточнил Тасжуреков.

По его словам, сейчас акиматы областей прорабатывают вопросы выделения бюджетных средств для решения проблем, связанных с подведением инженерной инфраструктуры в садоводческие товарищества, а также вопросы изменения статуса дачных массивов и их включения в границы населенных пунктов. А для повышения безопасности в дачных массивах началась установка камер видеонаблюдения.

«За последние два года в адрес министерства поступили более 60 обращений и депутатских запросов о развитии дачных и садоводческих хозяйств, в частности развития инфраструктуры, подведения электросетей и т. д. Решение указанных проблем требует комплексного подхода и межведомственного взаимодействия. В частности, считаем целесообразным передать вопрос развития инфраструктуры садоводческих хозяйств в компетенцию министерства национальной экономики», - сказал Тасжуреков.

По его мнению, Миннацэкономики должно координировать работы по строительству и реконструкции дорог, сетей электро- и водоснабжения, а также заниматься привлечением инвестиций в развитие инфраструктуры садоводческих хозяйств и разрабатывать механизмы господдержки для садоводов и дачников.