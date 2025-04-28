Рейтинг одобрения Трампа заметно упал с февраля

Взгляды американцев на президентство Дональда Трампа стали резко негативными, показал опрос CNN , проведенный SSRS. Сейчас рейтинг одобрения Трампа составляет 41%, что является самым низким показателем первых 100 дней президентства среди всех вновь избранных президентов, начиная как минимум со времен Дуайта Эйзенхауэра и включая первый срок самого Трампа.

Одобрение действий Трампа снизилось на 4 пункта с марта и на 7 пунктов с конца февраля. Только 22% полностью одобряют его действия, а 45% полностью не одобряют.

С марта Трамп столкнулся с заметным падением одобрения со стороны женщин и испаноязычных американцев (на 7 пунктов в каждой группе до 36% среди женщин и 28% среди испаноязычных). Партийные взгляды на Трампа остаются в целом поляризованными: 86% республиканцев одобряют его, а 93% демократов не одобряют. Но среди политических независимых рейтинг одобрения президента упал до 31%, что соответствует его самому низкому показателю первого срока в этой группе и примерно соответствует его положению у них в январе 2021 года.

Опрос показал, что Трамп терпит неудачу практически по всем основным вопросам, которые он пытался решить за время своего пребывания у власти. Также снижается уверенность общественности в его способности решать эти проблемы.

Так, рейтинг одобрения Трампа по экономическим вопросам заметно упали с начала марта, по инфляции одобрение снизилось на 9 пунктов до 35%, а по тарифам — на 4 пункта до 35%. Его оценки за управление экономикой снизились на 5 пунктов до самого низкого показателя в карьере в 39%. Только 52% уверены в его способности управлять экономикой, но это на 13 пунктов ниже по сравнению с декабрьским опросом CNN.

Рейтинг одобрения Трампа в управлении федеральным правительством также снизился: одобряют 42%, что на 6 пунктов ниже, чем в марте, и 46% выражают уверенность в том, что он назначит лучших людей на должности, что на 8 пунктов ниже, чем в декабре. А 57% опрошенных американцев говорят, что его подход к президентству неоправданно подвергает страну риску.

Действия Трампа в сфере иностранных дел, включающие более дружественную позицию по отношению к России и прекращение многих программ иностранной помощи, не одобряют 60% опрошенных против 39% поддерживающих президента в этих вопросах.

Только в одном вопросе Трамп получает узкоположительные оценки: его подход к проблемам, связанным с гендерной идентичностью и трансгендерными людьми, одобряют 51% американцев, включая 90% республиканцев, 48% независимых и 16% демократов.

В целом уверенность американцев в том, что Трамп будет ответственно использовать полномочия президента и обеспечивать реальное руководство страной резко упала с декабря на 8 и 9 пунктов соответственно (46% и 50% соответственно уверены в этом). А 51% американцев считает, что Трамп плохо выполняет свои предвыборные обещания.

Опрос CNN проводился среди 1 678 взрослых по всей стране с 17 по 24 апреля.