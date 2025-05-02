В Алматы оштрафован контактный зоопарк с енотами в квартире жилого дома

В одной из квартир Ауэзовского района в Алматы работает контактный минизоопарк с енотами. После жалоб зоозащитников и обращений в разные госорганы, владелец был оштрафован. Однако зоопарк все еще функционирует, несмотря на то, что с 2025 года вступил в силу запрет на работу контактных зоопарков и передвижных цирков.

На вопрос «Власти» о том, почему заведение продолжает свою работу, в контактном зоопарке не ответили. Представители заведения утверждают, что они не являются контактным зоопарком и отказываются разговаривать с журналистами: «Мы не контактный зоопарк, мы не даем трогать животных, не даем делать фото и видео с животными. Журналистов не любим, с ними не общаемся».

При этом в Instagram присутствуют фото и видеоматериалы посетителей с животными.

Зоозащитница Сабина Омарбекова рассказала, что к ним стали поступать жалобы от подписчиков по поводу деятельности контактного зоопарка с енотами в Алматы. Подписчики неоднократно направляли обращения в государственные органы с требованием проверить деятельность контактного зоопарка. В своих обращениях они указывали адрес, контакты, график работы, расценки, а также скриншоты и публикации из соцсетей, свидетельствующие о контакте посетителей с животными.

По ее словам, вместо конкретных действий обращения подписчиков передавались от одного органа к другому: «Все пересылают запрос внутри своих департаментов или вовсе в другой орган».

Среди инстанций, куда поступали обращения от активистов, были и полиция Ауэзовского района, и санэпидконтроль, и ветеринарная служба, и налоговая, и комитет по экологии. Некоторые ведомства прямо заявляли, что не занимаются животными или контактными зоопарками.

Единственный орган, который, как сообщили Сабине Омарбековой, выехал на место, — это Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. Однако они ограничились проверкой документов на енотов, которые, по их словам, в порядке, и енотов в официальном списке запрещенных для содержания в квартирах животных не оказалось, объясняет Омарбекова.

«Никто из госорганов так и не сказал, кто отвечает за запрет контактных зоопарков. Закон вступил в силу, но механизмов его реализации, похоже, просто нет», - заключила Омарбекова.

В ответ на запрос «Власти» Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщила, что на месте контактного зоопарка был проведен выездной осмотр.

«Выяснилось, что в квартире по вышеуказанному адресу организован контактный минизоопарк, енотов содержат в специально оборудованных клетках. Енотов используют в культурно-развлекательных целях для проведения фото- и видеосессии с посетителями данного мини зоопарка», - отметили в ведомстве.

По информации инспекции, владельцу был выписан штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге), а в аппарат акима Ауэзовского района было направлено письмо о принятии мер по приостановлению деятельности контактного мини-зоопарка.

На данный момент контактный зоопарк все еще принимает посетителей.

В прошлом году в министерстве экологии не смогли назвать количество контактных зоопарков в Казахстане.