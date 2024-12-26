​В министерстве экологии не знают, сколько в Казахстане контактных зоопарков

С 1 января 2025 года в стране вступает запрет на деятельность контактных зоопарков. При этом чиновники не знают, сколько их в Казахстане. Связано это с тем, что деятельность контактных зоопарков носила уведомительный характер, пояснил на брифинге Андрей Ким, заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов. При этом зоозащитники обеспокоены судьбой животных, владельцы которых теперь не смогут зарабатывать деньги: приюты в Казахстане переполнены.

Андрей Ким пояснил, что если будет нарушаться закон, «могут быть приняты меры, вплоть до изъятия животных». Такие случаи уже были: изъяты тигры и переданы в Алматинский зоопарк.

Он напомнил, что в Актау владелец российского передвижного зоопарка «Фортуна», гастролирующего по Казахстану, 22 декабря этого года был оштрафован на 110 760 тенге за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными. С нового года этот зоопарк, как и другие контактные зоопарки, не сможет работать в Казахстане.

На вопрос, есть ли риск того, что контактные зоопарки будут избавляться негуманным способом от животных, Ким ответил, что не думает, что «владельцы будут принимать такие меры и выкидывать животных, которые имеют стоимость на рынке».

Он пояснил, что им запрещается деятельность, а вот содержать животных они могут и обязаны в соответствии с законом: «Так как на данный момент они являются собственниками, они должны предпринимать все меры по сохранению и существованию этих животных. Они могут их содержать до биологической смерти, но при этом предпринимательскую деятельность они вести не могут».

Он напомнил, что при фактах жестокого обращения предусмотрена уголовная ответственность.

В ответе на запрос «Власти» о судьбе животных из контактных зоопарков министерство экологии ответило, что владелец животного и (или) ответственное лицо обязаны обеспечить содержание животного из контактного зоопарка до его естественной смерти либо передать его в приют для животных, физическим или юридическим лицам, способным создать необходимые условия.

Зоозащитник Сергей Снегирев в комментариях «Власти» напомнил, что запрет контактных зоопарков имел отлагательную норму: у владельцев более 2,5 года на то, чтобы разобраться, что они будут делать с этими животными: «Мы им дали достаточно времени, чтобы разобраться с этой ситуацией. Некоторые контактные зоопарки, зная, что они будут закрыты с 1 января, продолжают свою работу, выжимая из этого последние деньги. Владельцев животных это не заботит. Это безответственность, никакого понимания ситуации быть не может. Животные стали заложниками таких людей».

Он отметил, что в свое время владельцы этих зоопарков просили отлагательную норму, спекулировали тем, что им нужно решить вопрос с животными.

«Хочется, чтобы эти люди максимально оказались в законодательных тисках прямо с момента действия этого закона. Сейчас мы каждый сигнал будем отрабатывать. Сигналы – обращение граждан. При любом поводе будем подключать местные исполнительные органы», - сказал Снегирев.

Мария Байдельдинова, эксперт Global Animal Law Association, отмечает, что еще не видела ни одного контактного зоопарка в Казахстане, где животным были бы обеспечены нормальные условия содержания.

«И дело не только в обеспечении адекватным кормом, водой, соблюдении температурного режима и т.д., а в том, что у животных нет возможности избежать контакта, если они этого не хотят. А это для подавляющего большинства животных является причиной сильнейшего стресса. Отсутствие стресса – это один из критериев благополучия животного. Даже домашней кошке далеко не всегда хочется, чтобы ее трогали, тем более незнакомые люди. Что говорить о лисах, лемурах, львятах?» - сказала она.

Она отмечает, что сейчас приюты для животных переполнены, кроме того, у большинства приютов нет возможности принять теплолюбивых или экзотических животных.