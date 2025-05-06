Благоустройство проспекта Достык и улицы Пушкина в Алматы завершится в ноябре

Благоустройство проспекта Достык и улицы Пушкина по принципу «от фасада до фасада» завершится в ноябре. Об этом сообщается в отчете акима Алматы Ерболата Досаева главе государства.

«30 апреля начались конкурсные процедуры по определению подрядной организации по строительным работам», - сообщили в пресс-службе акимата.

Также в отчете акима говорится, что до конца года будет благоустроено 426 дворов из запланированных 470, а за март-апрель в городе высажены 2 тыс. крупномерных деревьев высотой более 6 метров. Саженцы были привезены из питомников трех стран: Германии (липа), Турции (ясень, вяз, клен) и России (ель, сосна).

«В рамках компенсационных посадок были высажены 15 тыс. саженцев высотой более 2,5 метров», - также добавили в акимате.

В феврале Досаев на встрече с жителями Медеуского района говорил, что в мае начнется масштабная работа по комплексному благоустройству «от фасада до фасада» проспекта Достык от улицы Курмангазы до проспекта Аль-Фараби и улицы Пушкина от проспекта Райымбека до улицы Гоголя. На благоустройство будет потрачено из бюджета 1,9 млрд и 2,6 млрд соответственно. В рамках этих проектов будет обновлено дорожное покрытие, обустроены велодорожки, спортивные и прогулочные зоны, проведено комплексное озеленение. По словам Досаева, завершить благоустройство улиц планируется до конца этого года.

Ранее работы обещали начать в марте, а общий бюджет на благоустройство заявлялся в 3,7 млрд тенге.