Благоустройство улицы Пушкина и проспекта Достык в Алматы начнут позже

В мае начнется масштабная работа по комплексному благоустройству «от фасада до фасада» проспекта Достык от улицы Курмангазы до проспекта Аль-Фараби и улицы Пушкина от проспекта Райымбека до улицы Гоголя, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района.

На благоустройство будет потрачено из бюджета 1,9 млрд и 2,6 млрд соответственно.

«В рамках этих проектов будет обновлено дорожное покрытие, обустроены велодорожки, спортивные и прогулочные зоны, проведено комплексное озеленение», - уточнил Досаев.

Ранее работы обещали начать в марте, а общий бюджет на благоустройство заявлялся в 3,7 млрд тенге.

Сегодня Досаев сообщил, что завершить благоустройство улиц планируется до конца этого года.

Кроме того, аким пообещал провести в этом году «масштабные работы по благоустройству территорий 10 кладбищ района, которые ранее оставались без должного внимания и ухода».

«До октября планируем установить новые ограждения, обновить подъездные дороги, освещение и систему видеонаблюдения», - сказал он.