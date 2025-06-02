За месяц инфляция замедлилась
Годовая инфляция в Казахстане в мае ускорилась до 11,3%
фото Светланы Ромашкиной

Инфляция в Казахстане в мае за год составила 11,3% (в апреле– 10,7%). Как сообщает Бюро национальной статистики, цены на платные услуги за год выросли на 16%, продовольственные товары – на 9,6%, непродовольственные товары – на 9%.

За год тарифы на холодную воду повысились на 97,6%, водоотведение – на 25,1%, отопление центральное – на 19,2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 15%, горячую воду – на 14,5%, электроэнергию – на 11,2%, оплату за содержание жилья – на 10,7%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 23,1%, дрова – на 14,6%.

Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 62,3%, связи – на 15,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 14,6%, санаториев – на 14,4%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 13,5%, общественного питания – на 12,5%, услуги здравоохранения – на 12,3%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 11%.

Подорожал также проезд железнодорожным пассажирским транспортом – на 26,5%, городским автобусом – на 11,1%, воздушным пассажирским транспортом – на 10,5%, в такси – на 10%. Оплата за аренду жилья повысилась на 13,6%.

Новые легковые автомобили за год подорожали на 24,9%, крупные электробытовые приборы – на 20,4%, одежда и обувь – на 10,9%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10,3%.

Среди продовольственных товаров повышение цен отмечено на лук репчатый – на 76,3%, капусту – на 67,5%, картофель – на 66,9%, масло подсолнечное – на 23,8%, минеральную и питьевую воду – на 16,7%, говядину – на 15,3%, баранину – на 14,3%, кондитерские изделия – на 13,9%, прохладительные напитки – на 12,5%, масло сливочное – на 12,3%, рыбу и морепродукты, алкогольные напитки и табачные изделия – по 11,9%, изделия из мяса – на 11,7%, фруктовые и овощные соки – на 10,6%. Снижение же цен зафиксировано на крупу гречневую – на 12%, рис – на 8,3%.

В региональном разрезе в мае уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в пяти регионах, из них наибольший в Алматы (13%), в Астане (12,8%) и в Карагандинской области (12,7%).

За месяц инфляция составила 0,9% (в предыдущем месяце – 1,2%). Платные услуги повысились на 1,3%, продовольственные товары подорожали на 0,9%, непродовольственные товары – на 0,6%.

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