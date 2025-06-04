Провести реформу «СК-Фармации» предлагает депутат

В среду в ходе пленарного заседания депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов озвучил семь шагов по оздоровлению отечественной фармацевтической отрасли. В частности, он предложил провести реформу «СК-Фармации», сократить срок регистрации новых лекарств и установить предельную наценку на лекарства на уровне 30%.

«(Необходимо – В.) провести реформу «СК-Фармации», развивать логистику, внедрить в конкурентную среду прозрачные правила и подотчетность. «СК-Фармация» должна закупать препараты не у посредников, а напрямую у заводов», - заявил Аймагамбетов.

Кроме того, он предложил сократить срок регистрации новых лекарств до одного месяца, обеспечить своевременный пересмотр клинических протоколов, исключить из них неэффективные препараты и оперативно включать необходимые лекарства. Также депутат считает, что предельная наценка на лекарства не должна превышать 30%, как это принято в мире.

«Необходимо пересмотреть методику ценообразования, исключить принцип «процентов на процент» и учитывать реальные затраты и международный опыт. Мы должны признать, что министерство начало работать. (Нужно – В.) обновить механизм ежегодной автоматической корректировки предельных цен, внедрить электронную систему контроля ценообразования», - добавил Аймагамбетов.

Вместе с тем депутат считает, что долгосрочные инвестиционные соглашения должны заключаться только с теми, кто реально локализует производство. Для этого он считает важным пересмотреть и обновить действующие соглашения, четко прописав обязательства инвесторов.

«Для предотвращения дефицита или избытка лекарств нужно внедрить механизм динамического планирования закупок. Подачу заявок на включение препаратов в национальный формуляр, перечень амбулаторного лекарственного обеспечения и единому дистрибьютору следует осуществлять по принципу одного окна», - назвал еще один пункт парламентарий.

Также он предлагает создать открытую цифровую систему отчетности, внедрить информационную платформу для управления жизненным циклом клинических протоколов и мониторинга объемов лекарств по каждому пациенту, оцифровать процесс государственной экспертизы и обеспечить доступ населения к безопасным и недорогим лекарствам.