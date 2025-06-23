Количество преступлений в семейно-бытовой сфере с начала года снизилось на 30%, заявил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенной коллегии правоохранительных органов, заявил, что с 2019 года количество уголовных правонарушений сократилось почти в два раза, также вдвое за последние 5 лет вдвое снизилось число преступлений, посягающих на права женщин.

По словам президента, факты разбоя, грабежей, краж и хулиганства уменьшились в четыре раза, а число убийств – на 30%.

«На наших улицах стало значительно спокойнее и безопаснее – преступность в общественных местах сократилась на 80%», - заявил он.

На те же 30%, по его словам, с начала года снизилось количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере, благодаря принятым поправкам год назад в законодательство и «другим мерам».

«Самое главное – меняется общественное сознание. Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку», - считает Токаев.

Также он напомнил, что в стране разрабатывается специальная программа «Дети Казахстана», в которую войдут все существующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения.

В то же время остается серьезной проблема наркомании среди молодежи. По словам Токаева, хоть и проводится большая комплексная работа по противодействую наркомании и наркобизнесу, но «имеются существенные недочеты, нерешенные вопросы, которые угрожают безопасности и стабильности страны».