Также будет продолжена работа патриотическому воспитанию
Единая программа «Дети Казахстана» будет разработана в стране – Токаев

Тамара Вааль, Астана, Власть

Меры поддержки детей и профилактику от семейно-бытового насилия в Казахстане сосредоточат в рамках единой программы «Дети Казахстана», заявил в пятницу в ходе заседания национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев.

«Представители местных властей и общественные деятели остаются в стороне от профилактики семейно-бытового насилия. Кроме того, работа в этом направлении сейчас регулируется разными документами, она недостаточно скоординированная. Поэтому считаю правильным сосредоточить все меры в рамках единой программы “Дети Казахстана”», - сказал Токаев.

По его мнению, чтобы вырастить прогрессивное поколение, образование и воспитание детей должны всегда идти вместе. Однако до этого времени в образовательной системе Казахстана больше внимания уделялось обучению, а сфера воспитания была вторичной и в ней отсутствовал системный подход.

«В прошлом году в школах была запущена программа “Біртұтас тәрбие”. Ее принятие – это только начало, теперь этот документ необходимо внедрить во всех государственных образовательных учреждениях страны. В будущем данным документом нужно руководствоваться и частным школам. Воспитательная работа должна охватывать всех детей. Только тогда эта инициатива обретет общенациональный характер», - убежден глава государства.

Он отметил, что конечная цель проекта – воспитание патриотичного, образованного, созидательного поколения, соответствующего идеалам концепции «Адал азамат». Поэтому он поддержал предложение членов курултая дать этой программе это название.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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