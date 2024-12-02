В фонде #НемолчиKZ заявили, что находятся на грани ликвидации

Фонд #НемолчиKZ, помогающий жертвам насилия, в своем Instagram обратился к казахстанцам и заявил о том, что находится на грани закрытия.

В фонде сообщили, что уже год работают, несмотря на преследование со стороны МВД.

«Все карты фонда на сегодняшний день заблокированы! У нас закрыт доступ к PayPal! Закрыты карты Казахстана и Грузии! С ноября заблокированы карты Черногории!», – указано в обращении.

За этот год фонд принял более 20 тысяч обращений и провел бесплатные телефонные консультации, а также передал подразделению полиции по защите женщин от бытового насилия более 1,5 тыс. дел и отработал их совместно с полицией.

«41 преступник осужден только в 2024 году, и это за особо тяжкие преступления – 32 из которых за убийства и изнасилования детей и женщин», – добавили в фонде.

Сейчас фонд ищет меценатов, которые помогли бы обеспечить его бюджет хотя бы на несколько месяцев. Ежемесячно фонду необхожимо 5 млн тенге.

Фонд Дины Тансари #НемолчиKZ привлекает внимание к случаям насилия, которые неправильно расследовала полиция, и в своих публикациях часто критикует министерство внутренних дел. В прошлом году организация столкнулась с давлением, когда против Тансари выдвинули шесть уголовных обвинений из-за якобы мошенничества и растраты денег, которые пожертвовали фонду казахстанцы. Счета Тансари были заморожены, а она была объявлена в местный и международный розыск.