Вооруженные столкновения произошли между Таиландом и Камбоджей на границе

Между войсками Таиланда и Камбоджи на спорном участке границы произошел вооруженный конфликт, есть жертвы среди мирного населения. Как сообщает Русская служба ВВС , обе стороны обвинили друг друга в начале агрессии.

Таиланд обвинил армию Камбоджи в обстреле гражданских объектов, в том числе больниц, в результате чего погибли 11 мирных жителей и один военный.

Сообщается, что продолжаются бои как минимум в шести пунктах вдоль границы двух стран.

Власти Таиланда приняли решение эвакуировать жителей четырех провинций, находящихся вдоль границы с Камбоджей: Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.

Агентство Reuters пишет, что тайский истребитель F-16 нанес удары по Камбодже и уничтожил военный объект.

«Мы применили авиацию против военных целей, как и планировалось», - заявил журналистам заместитель официального представителя армии Таиланда Рича Суксуванон.

Министерство обороны Камбоджи заявило, что «решительно осуждает безрассудную и жестокую военную агрессию Королевства Таиланд против суверенитета и территориальной целостности Камбоджи». А министерство иностранных дел страны призвало Таиланд вывести свои войска и «воздержаться от дальнейших провокационных действий, которые могут обострить ситуацию».

На протяжении десятков лет Таиланд и Камбоджа оспаривали суверенитет в различных неразграниченных точках вдоль своей сухопутной границы протяженностью 817 км, что привело к неоднократным стычкам, в том числе в 2011 году перестрелка длилась неделю. Напряженность вновь обострилась в мае после убийства камбоджийского солдата в ходе короткой перестрелки, которая переросла в полномасштабный дипломатический кризис и теперь спровоцировала вооруженные столкновения. А в среду, 23 июля, Таиландотозвал своего посла из Камбоджи и заявил о высылке посланника Камбоджи из Бангкока после того, как второй тайский солдат за неделю потерял конечность в результате подрыва на мине, заложенной на спорной территории.