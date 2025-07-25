В пятницу суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы, а ее мать, Гани Алашбаеву, к семи годам лишения свободы.

Как зачитал приговор судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Сабыржан Каримов, Перизат Кайрат признана виновной в совершении преступления, предусмотренное пунктом 2 частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса, по этой статье ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором благотворительных пожертвований сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

Также она признана виновной по пункту 3 части 3 статьи 218 Уголовного кодекса, по этой статье суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«На основании ч.3 ст. 58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания окончательно назначить в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права заниматься благотворительной деятельностью связанной со сбором благотворительных пожертвований сроком на 10 лет с конфискацией имущества и отбиванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - сказал судья.

Мать Перизат Кайрат признана виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором благотворительных пожертвований сроком на 10 лет и конфискацией имущества. Также она признана виновной по пункту 3 части 3 статьи 218 Уголовного кодекса, по этой статье ей назначено пять лет с конфискацией имущества. По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания окончательно назначено 7 лет с лишением права заниматься благотворительной деятельностью связанной со сбором благотворительных пожертвований сроком на 10 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. «Меру пресечения в отношении Кайрат в виде содержания под стражей оставить без изменения, в отношении Алашпаевой ввиде домашнего ареста изменить на содержание под стражей, взять под стражу немедленно», - сказал судья.

Также внесено представление президенту о лишении Кайрат государственной награды медали «Шапагат».

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и представителей потерпевших о взыскании материального ущерба. С Перизат Кайрат и Гани Алашбаевой в солидарном порядке взыскан материальный ущерб в пользу 50 потерпевших в общей сумме в размере 1 млрд 582 млн 649 тысяч 591 тенге.

«Взыскать с Кайрат Перизат и Алашбаевой Гани в долевом порядке госпошлину в доход государства за удовлетворение исков с каждой по 22 млн 583 тысячи 934 тенге. В соответствии со ст 172 УПК установить Кайрат и Алашпаевой месячный срок со дня вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданских исков, по истечении которого иски подлежат принудительному исполнению», - дополнил судья Каримов.

Также суд взыскал с них в доход государства процессуальные издержки в долевом порядке с каждой по 698 тысяч 208 тенге и конфисковал имущество, в том числе четыре квартиры, четыре автомашины, 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Ред ин флауэрс» и денежные средства: 97,76 млн тенге, $20 тыс., 6 211 китайских юаней, 195 дирханов, 20 канарских реалов, находящихся на банковских счетах, а также изъятых в ходе проведенных обысков.

С них также взыскан принудительных платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 20 МРП.

«Вина Кайрат и Алашбаевой в мошенничестве, совершенном в группе лиц по предварительному сговору неоднократно и в особо крупном размере, а также легализация денег, полученных преступным путем, полностью доказана собранными доказательствами, показаниями потерпевших, свидетелей, банковскими выписками и вещдоками.

Способ совершенного мошенничества заключался в использовании лже-фонда под предлогом сбора пожертвований народа на благотворительный цели. Смягчающих обстоятельств в деле нет, отягощающим обстоятельством признано то, что подсудимые совершили преступные действия в период ЧС в стране. Причиненный ущерб не возмещен», - пояснил решение судья.

Кайрат Перизат была задержана в ноябре 2024 года, ее мать содержится под домашним арестом. По версии следствия, Кайрат организовывала сборы средств на благотворительные цели и присваивала эти деньги, покупая на них элитную недвижимость, автомобили и дорогие вещи. Общая сумма хищений достигала 3,5 млрд тенге.

Ранее гособвинение запросило для Кайрат 10 лет лишения свободы, а для ее матери, Гани Алашбаевой, – 8 лет. Как заявил прокурор Арман Казекен, они похитили, злоупотребляя доверием граждан, 3 млрд 545 млн 897 507 тенге. Все вырученные средства от конфискации гособвинитель попросил передать потерпевшим.

Сами подсудимые вину не признали, а их допрос проводился в закрытом режиме, поскольку в ходе него могли быть раскрыты конфиденциальные данные и банковская тайна.